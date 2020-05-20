    20 мая 2020, 12:05

    Доктор Мясников объяснил, зачем ему в аптечке виагра

    Эля Данилюк

    Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «Спасибо, доктор!» на Youtube, зачем он хранит в аптечке виагру. Она ему помогла во время поездки по Центральной Азии.

    «Я брал ее (виагру — прим. ред.) на Тибет, потому что она в горах улучшает дыхание, снимает легочную гипертензию, является препаратом выбора для горнолыжников», — уточнил Мясников. Он рассказал, что наткнулся на нее в аптечке совсем недавно, когда искал глазные капли.

    Ранее стало известно, что россияне стали скупать виагру и подобные препараты. Во время самоизоляции спрос на средства для улучшения потенции увеличился на 40%. При этом эксперты уверены — такие препараты могут стать причиной бесплодия. Даже совсем маленьких суточных доз уже будет достаточно для того, чтобы спровоцировать этот неприятный эффект.

    Еще виагру назвали опасной и для зрения. В этом уверены турецкие ученые. По их словам, у пациентов, регулярно принимающих это лекарство, появляются светобоязнь и дальтонизм.