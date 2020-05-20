Доктор Мясников объяснил, зачем ему в аптечке виагра

«Я брал ее (виагру — прим. ред.) на Тибет, потому что она в горах улучшает дыхание, снимает легочную гипертензию, является препаратом выбора для горнолыжников», — уточнил Мясников. Он рассказал, что наткнулся на нее в аптечке совсем недавно, когда искал глазные капли.

Ранее стало известно, что россияне стали скупать виагру и подобные препараты. Во время самоизоляции спрос на средства для улучшения потенции увеличился на 40%. При этом эксперты уверены — такие препараты могут стать причиной бесплодия. Даже совсем маленьких суточных доз уже будет достаточно для того, чтобы спровоцировать этот неприятный эффект.

Еще виагру назвали опасной и для зрения. В этом уверены турецкие ученые. По их словам, у пациентов, регулярно принимающих это лекарство, появляются светобоязнь и дальтонизм.