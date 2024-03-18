Знаменитости 18 марта 2024, 02:51 «Докладываю». Лолита ответила Собчак на приглашение пойти на выборы Лолита сообщила Собчак, что проголосовала на выборах президента РИА «Новости»

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Журналистка Ксения Собчак пригласила певицу Лолиту присоединиться к ней проголосовать на выборах президента России. В ответ исполнительница написала в своем Telegram-канале, что отдала свой голос еще 15 марта.

«Получила письмо от Ксении с фото после электронного голосования. Докладываю: проголосовала еще 15-го, но скрин сделать не додумалась», — написала она.

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Ранее Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала онлайн на выборах президента РФ. Также она адресовала Лолите сообщение со словами: «Лолита, ты следующая».

Блогер Анастасия Ивлеева также проголосовала на выборах президента России. О личном посещении в избирательный участок телеведущая рассказала в своем Telegram-канале. В своем посте она написала, что вошла «ту самую дверь».