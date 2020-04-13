    13 апреля 2020, 15:13

    Дочка Заворотнюк прокомментировала слухи о своей беременности

    Анастасия Кременчугская

    Анна, старшая дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, прокомментировала слухи о своей беременности. Она сообщила, что не ждет пополнения в ближайшее время. Об этом написало агенство РИА ФАН.
    Дочка Заворотнюк прокомментировала слухи о своей беременности

    Девушка ответила на слухи о беременности в Instagram. Одна из подписчиц спросила у Анны: правду ли пишут в СМИ, что она беременна. Дочка Анастасии сообщила, что это ложь, «как и все, что говорят в СМИ».

    Слухи о возможной беременности Анны Заворотнюк появились из-за неоднозначной подписи под одной из фотографий.

    «Где есть любовь, там есть жизнь», — написала она в своем аккаунте.

    На фото виден оголенный плоский живот девушки, тем не менее поклонники решили прояснить ситуацию.

    Ранее Анна Заворотнюк публиковала на своей странице в Instagram пост, в котором сообщила, что переживает тяжелый период в жизни. Он связан с онкологическим заболеванием матери. Диагноз озвучили актрисе еще в августе 2019 года. Родственники Анастасии Заворотнюк игнорируют требования общественности опубликовать подробности хода лечения и самочувствия артистки.