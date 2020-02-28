28 февраля 2020, 14:20
Дочка Тимати рассказала, где находится их дом
Алиса Юнусова, пятилетняя дочь Тимати и Алены Шишковой, провела экскурсию для подписчиков в Instagram. Видео с рассказом о Красной площади и рассекречиванием места жительства вышло в аккаунте бабушки Симоны. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.
Экскурсия началась с Красной площади. Алиса рассказала подписчикам о Лобном месте, где «рубили головы», а также о зодчем, построившем собор Покрова Пресвятой Богородицы.
Увидев Большой Замоскворецкий мост, она рассказала, что живет за ним.
«Через этот мост — там сразу наш дом», — приводит слова девочки сайт «Дни.ру».
Поклонники девочки сделали комплименты ее речи и знаниям о Москве.