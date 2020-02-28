Дочка Тимати рассказала, где находится их дом

Экскурсия началась с Красной площади. Алиса рассказала подписчикам о Лобном месте, где «рубили головы», а также о зодчем, построившем собор Покрова Пресвятой Богородицы.

Увидев Большой Замоскворецкий мост, она рассказала, что живет за ним.

«Через этот мост — там сразу наш дом», — приводит слова девочки сайт «Дни.ру».

Поклонники девочки сделали комплименты ее речи и знаниям о Москве.