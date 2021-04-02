Ирина Шейк показала кадры с дня рождения дочери Брэдли Купера

Дочь российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера Лея грандиозно отметила день рождение. В честь четырехлетия дочери звездные родители устроили вечеринку в Нью-Йорке.

Кадрами с детского праздника супермодель поделилась на своей странице в Instagram. Также некоторые снимки с вечеринки опубликовали организаторы мероприятия.

Декор на празднике был выполнен в розовом цвете. В зале, где проходило торжество, было большое количество розовых гирлянд, и костюм супермодели был в цветовой гамме мероприятия.

Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в 2015 году, рассталась пара летом 2019-го. Экс-супруги воспитывает дочь Лею, девочка появилась на свет в марте 2017-го.

Фото: Instagram/moreshowcom

Ирина Шейк раскрыла свои секреты молодости. Среди рецептов нет дорогих процедур или чудодейственных кремов. Каждое утро она поддерживает свежесть кожи лица и шеи. Для этого в первую очередь надо протереть лицо кубиком льда, а потом нанести солнцезащитный крем — даже в холодное время года. Звезда увлажняет кожу тела кокосовым маслом сразу после душа. В чемодане у нее всегда лежит массажер для лица с дренажным эффектом.