Дочери Беллуччи и Клум продефилировали на показе Dolce & Gabbana в Венеции

В Венеции накануне состоялся модный показ известного бренда Dolce & Gabbana. Присутствующие увидели на нем в качестве моделей дочерей Моники Беллуччи и Хайди Клум. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сайт msn.com.

Для 16-летней Девы Кассель стилисты подобрали образ «роковой невинности», легкий макияж и распушенные волосы. Девушка прошла по подиуму в алом платье с асимметрией. Также оно было украшено объемными цветами. Ранее Дева уже выступала в качестве модели для модного журнала.

Дочь модели Хайди Клум появилась на подиуме в атласном платье бирюзового цвета. Ее наряд был дополнен красивой короной.

Знаменитые мамы также находились в зрительном зале. Моника пришла на показ в черном платье с жакетом, а Хайди предпочла надеть серебристое коктейльное платье.