Дочери Александра Шоуа удалили опухоль

Дочери вокалиста группы «Непара» Александра Шоуа Таисии сделали операцию. Об этом сообщило издание StarHit.

По данным ИА Nation News, у девочки была атерома — киста сальной железы. Ей успешно удалили воспалению, и скоро она вернутся домой. Родители Таисии уточнили, что хотели избавить дочь от этого дефекта перед школой.

«Новообразование было небольшое, но в любой момент могло начать расти. Киста возникла из-за закупорки протока сальной железы, никак не беспокоила, но некрасиво», — рассказала ее мама.