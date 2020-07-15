Дочь Заворотнюк сообщила о планах съехать от матери в столичную квартиру

Она пояснила, что ей очень нравится деревенская жизнь, однако у нее есть свое жилье в городе. Последнее время в квартире делали ремонт, и с начала лета она проводила время с домашними в загородном доме. Работы закончат ближе к осени.

Также девушка рассказала, что одно время жила в Нью-Йорке. В настоящий момент ей не хватает того ритма, ощущений, которые свойственны мегаполису. Она отметила, что с нетерпением ждет переезда в Москву, сообщило РИА ФАН.

«С одной стороны, я очень этого жду, потому что после долгой жизни в Нью-Йорке мне не хватает ощущения мегаполиса и кипящей жизни вокруг меня. Я хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и, выходя на улицу, встречать людей и быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации», — пояснила дочь артистки.

Девушка также уверена, что оказавшись в столице начнет скучать по загородной жизни. Она заявила, что планирует приезжать в загородный дом к родным на выходные. По ее словам, именно там она обретает гармонию и спокойствие.