Дочь Заворотнюк сообщила о лечении матери

Старшая дочь российской актрисы, звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что СМИ продолжают распространять ложь о состоянии здоровья ее матери. Девушка подчеркнула, что ни разу не видела правды в подобных публикациях.

Подробностей о том, как себя чувствует актриса, Заворотнюк-младшая не привела, только написала, что она продолжает лечиться, написало издание News.ru.

«Потихонечку, она — на серьезном лечении. Болезнь очень серьезная», — написала дочь актрисы в соцсетях.

О том, что Анастасия Заворотнюк заболела появилась летом 2019 года. СМИ сообщили, что у нее якобы обнаружили опухоль головного мозга. Многие начали строить предположения о том, что Заворотнюк столкнулась с тем же испытанием, что и Жанна Фриске. Семья актрисы долгое время никак не комментировала публикации и не предоставляла информацию о том, что с ней произошло. На фоне этого издания продолжали строить предположения.

В конце концов родственники все-таки подтвердили, что Заворотнюк, действительно, болеет. Но диагноз не подтвердили. В 2020 году появилось косвенное подтверждение, когда один из экспертов в области генетических технологий упомянул актрису в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным.