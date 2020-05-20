Дочь Заворотнюк рассказала, как не унывать во время самоизоляции

Девушка рассказала, что нашла себя много разных занятий: «можно прочитать книгу, которую всегда хотела прочесть, но откладывала на потом», «уделить внимание своей бабушке и поговорить на душевные темы», «сделать генеральную уборку в своей гардеробной», «научиться садиться на шпагат».

«Может быть начать изучать китайский?» — заключила Анна.