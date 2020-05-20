20 мая 2020, 20:40
Дочь Заворотнюк рассказала, как не унывать во время самоизоляции
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, чем можно заняться во время самоизоляции, чтобы не грустить. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на ее Instagram.
Девушка рассказала, что нашла себя много разных занятий: «можно прочитать книгу, которую всегда хотела прочесть, но откладывала на потом», «уделить внимание своей бабушке и поговорить на душевные темы», «сделать генеральную уборку в своей гардеробной», «научиться садиться на шпагат».
«Может быть начать изучать китайский?» — заключила Анна.