Дочь Заворотнюк призвала коллективно помолиться за здоровье матери

Анастасия Заворотнюк 3 апреля отметила свое 50-летие. Дочь актрисы Анна поздравила мать с днем рождения и призвала всех коллективно помолиться за ее здоровье.

«С днем рождения моя любимая мамочка, мы мой яркий свет. <…> Давайте пошлем нашу энергетику во вселенную и все коллективно помолимся и пожелаем здоровья моей самой лучшей маме на свете», — написала девушка в Instagram-stories.

Дочь актрисы также отметила. что увидела все поздравления подписчиков. Она поблагодарила пользователей за приятные слова и поддержку.

«Спасибо за поддержку каждому из вас. Вы даете мне сил», — заключила Анна.

Летом 2019 года журналисты сообщили, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» выявили опухоль головного мозга. По информации прессы, актриса проходила лечение в онкологическом центре, а затем ее перевезли в филиал Центральной клинической больницы в Барвихе.

Многие месяцы семья Заворотнюк не отвечала на вопросы, но позже подтвердила, что у актрисы глиобластома головного мозга. В начале апреля член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лаборатории пролиферации клеток Петр Чумаков сообщил, что специально для Заворотнюк разработали новый препарат, способный победить опухоль.