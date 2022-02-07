Дочь Заворотнюк потеряла ключи от квартиры

Блогер Анна Заворотнюк призналась, что после возвращения из Дубая потеряла ключи от квартиры. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

Заворотнюк предположила, что где-то выронила ключи, но не объяснила, как попала без них в квартиру. Она посетовала, что ей приходится сидеть дома, а у нее был запланирован визит к врачу и съемки.

«Нервы на пределе. Ладно, посижу немножко дома. Господи, все внутри переворачивается. Так нервничаю», — цитирует блогера ИА Nation News.