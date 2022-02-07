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    07 февраля 2022, 17:17

    Дочь Заворотнюк потеряла ключи от квартиры

    Артур Блянихов

    Блогер Анна Заворотнюк призналась, что после возвращения из Дубая потеряла ключи от квартиры. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

    Заворотнюк предположила, что где-то выронила ключи, но не объяснила, как попала без них в квартиру. Она посетовала, что ей приходится сидеть дома, а у нее был запланирован визит к врачу и съемки.

    «Нервы на пределе. Ладно, посижу немножко дома. Господи, все внутри переворачивается. Так нервничаю», — цитирует блогера ИА Nation News.