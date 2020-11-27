Дочь Заворотнюк показала свою новую квартиру в Москве
По информации журналистов, недвижимость стоит примерно 18 миллионов рублей. Отмечается, что ремонт в квартире закончен. Девушка приехала в свой новый дом и записала на видео, как он выглядит.
На кадрах видна спальня и большая кухня, которая переходит в гостиную. Наследница знаменитости выбирала дизайн интерьера сама и остановилась на светлых оттенках, чтобы пространство визуально расширилось. В квартире есть телевизор, стиральная машина, кухонный гарнитур и светильники.
Ванная комната выполнена в светлых тонах, здесь установлены уютные лампы, большое зеркало и просторная душевая кабина. Анна уточнила, что ждет шкафы и диваны, ни один из которых пока не готов.
«Я поняла, что еще слишком рано сюда переезжать, хотя мне очень хочется. Видимо, придется ждать диваны и все остальное», — рассказала девушка.
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