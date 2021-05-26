Дочь Заворотнюк поделилась своим мнением о браке

Модель Анна Заворотнюк, дочь Анастасии Заворотнюк, поделилась мнением о браке и содержанках. Об этом сообщило ИА Nation News.

В Instagram-аккаунте она задала подписчикам вопрос, что бы они выбрали: любовь или деньги.

«Личное дело каждой, если говорить о типичных содержанках, которые специально ищут богатых, старых и страшных мужиков и готовы терпеть их рядом, лишь бы ходить с сумками Birkin по Мальдивам. Для меня это параллельная реальность», — отметила она.

Также она отметила, что считает брак ответственным шагом, на который следует идти только тогда, когда уверен в партнере. Она добавила, что для начала нужно узнать мужчину в быту.