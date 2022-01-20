Дочь Заворотнюк ответила на совет подписчика родить ребенка

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в последнее время переживает не самое лучшее время в жизни. Чтобы забыть о проблемах, она все чаще сбегает на отдых в другие страны. Недавно один из подписчиков посоветовал ей родить ребенка, чтобы найти себе занятие, но девушка не растерялась и ответила ему с сарказмом, написали «Дни.ру» со ссылкой на ее Instagram-аккаунт.

Заворотнюк-младшая написала, что обожает подобные советы на миллион, но при этом решит сама, когда ей пора рожать, а когда нет.

В социальных сетях Анне советуют не только обзавестись семьей, но и критикуют ее за частые поездки за границу. Многие ее подписчики считают, что девушка не должна покидать тяжелобольную мать, однако она упорно не реагирует на подобные выпады.

Новогодние праздники блогер решила провести на Мальдивах, а после возвращения в Москву рассказала, что собирается далее полететь в Хорватию. По словам Анны, ее состояние после новости о болезни матери ухудшилось. Девушка отметила, что ей просто необходимо периодически отправляться за границу.