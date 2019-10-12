Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи

В соцсети один из подписчиков написал, что родные звезды молчат ради создания ажиотажа. Дочь актрисы ответила на этот комментарий. По ее словам, родственники Заворотнюк не общаются со СМИ, потому что не хотят хайповать на состоянии ее здоровья.

«Вы не правы и сами себе противоречите. Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам не интересен хайп, а в первую очередь мы хотим покойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно», — написала Заворотнюк-младшая.

О тяжелом состоянии актрисы стало известно в августе, когда она перестала выходить в свет. СМИ писали, что у Заворотнюк обнаружили последнюю — четвертую — стадию рака мозга. В середине сентября звезду «Моей прекрасной няни» положили в московскую больницу в тяжелом состоянии.

Семья звезды отказывается от комментариев, представители актрисы попросили уважать личную жизнь Заворотнюк.