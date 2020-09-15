Дочь зараженного COVID-19 Назарова рассказала о его самочувствии

По ее словам, актер чувствует себя лучше. В настоящий момент он все еще в медицинском учреждении. Назаров не находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако некий прибор ему помогает. Татьяна пояснила, что у ее отца отличное настроение. Артист собирается вернуться домой к концу текущей недели.

«Не сказать, что очень быстро все идет, но динамика такая стабильная, каждый день ему капельку лучше, и это бесконечно радует», — процитировал наследницу актера сайт NEWS.ru.

Ранее СМИ сообщали, что Назаров оказался в реанимации с подтвержденным коронавирусом. Его дочь после госпитализации отца говорила, что артист находился в тяжелом состоянии, но не в критичном. Она уточняла, что мужчину не потребовалось подключать к аппарату ИВЛ. Женщина выразила надежду, что в скором времени отец поправится.