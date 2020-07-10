10 июля 2020, 15:39
Дочь Волочковой подверглась травле из-за скандальной матери
Ариадна, дочка светской львицы Анастасии Волочковой, пострадала из-за известности своей матери. Она подверглась травле со стороны хейтеров балерины. Об этом сообщило ИА Nation News.
14-летней дочери звездной балерины достается от недоброжелателей матери.
«Незнакомые люди говорили ужасные вещи про маму, про меня. За мной ходили по пятам, и мне было очень страшно. Но надо научиться с этим жить», — поделилась Ариадна.
Год назад она крайне переживала из-за таких ситуацией, а теперь научилась справляться с этим.