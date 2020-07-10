Дочь Волочковой подверглась травле из-за скандальной матери

14-летней дочери звездной балерины достается от недоброжелателей матери.

«Незнакомые люди говорили ужасные вещи про маму, про меня. За мной ходили по пятам, и мне было очень страшно. Но надо научиться с этим жить», — поделилась Ариадна.

Год назад она крайне переживала из-за таких ситуацией, а теперь научилась справляться с этим.