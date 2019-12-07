  • Дочь Успенской сильно поранила руку ножом

    07 декабря 2019, 18:11

    Алена Макаренко

    Дочь певицы Любови Успенской выложила в Instagram фотографию с перебинтованной рукой. Девушка уже второй год подряд получает серьезные травмы.

    На снимке 29-летняя любительница живописи Татьяна Плаксина стоит в футболке, левая рука перевязана бинтом. Поклонники поинтересовались, что же произошло.

    «Открывала краски ножом, нож скользнул», — ответила в комментариях Плаксина. При этом она не рассказала, что пришлось обращаться за помощью к медикам.

    Дочь Успенской сильно поранила руку ножом | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

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    Поклонники пожелали скорейшего выздоровления и попросили в будущем быть аккуратнее с острыми предметами. А еще подписчики обратили внимание, что девушка постоянно получает какие-нибудь травмы.

    В 2018 году Плаксина упала с велосипеда во время прогулки на отдыхе на Коста-Рике. Тогда она серьезно повредила челюсть, из-за чего перенесла несколько операций. Лечилась девушка в элитных клиниках Европы и в Таиланде. Позже ее мать Любовь Успенская рассказывала, что для нее всегда на первом месте находится здоровье родного ребенка.