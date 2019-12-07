Дочь Успенской сильно поранила руку ножом

На снимке 29-летняя любительница живописи Татьяна Плаксина стоит в футболке, левая рука перевязана бинтом. Поклонники поинтересовались, что же произошло.

«Открывала краски ножом, нож скользнул», — ответила в комментариях Плаксина. При этом она не рассказала, что пришлось обращаться за помощью к медикам.

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Поклонники пожелали скорейшего выздоровления и попросили в будущем быть аккуратнее с острыми предметами. А еще подписчики обратили внимание, что девушка постоянно получает какие-нибудь травмы.

В 2018 году Плаксина упала с велосипеда во время прогулки на отдыхе на Коста-Рике. Тогда она серьезно повредила челюсть, из-за чего перенесла несколько операций. Лечилась девушка в элитных клиниках Европы и в Таиланде. Позже ее мать Любовь Успенская рассказывала, что для нее всегда на первом месте находится здоровье родного ребенка.