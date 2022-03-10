Дочь Успенской Плаксина выложила пост в Instagram после перерыва

Дочь исполнительницы Любови Успенской Татьяна Плаксина выложила в Instagram новый пост. Об этом сообщил сайт utro.ru.

В октябре прошлого года Плаксина заявила, что устала и хочет отдохнуть. Она предупредила подписчиков, что на некоторое время ушла из социальных сетей.

«Привет, мои мотыльки, соскучились? Я снова с вами», — написала она в новом посте.

Некоторые комментаторы отметили, что женщина действительно выглядит гораздо лучше, чем до.