10 марта 2022, 19:51
Дочь Успенской Плаксина выложила пост в Instagram после перерыва
Дочь исполнительницы Любови Успенской Татьяна Плаксина выложила в Instagram новый пост. Об этом сообщил сайт utro.ru.
В октябре прошлого года Плаксина заявила, что устала и хочет отдохнуть. Она предупредила подписчиков, что на некоторое время ушла из социальных сетей.
«Привет, мои мотыльки, соскучились? Я снова с вами», — написала она в новом посте.
Некоторые комментаторы отметили, что женщина действительно выглядит гораздо лучше, чем до.