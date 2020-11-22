Дочь Урганта опровергла слухи о своей свадьбе

Падчерица известного телеведущего Ивана Урганта Эрика опровергла слухи о своей свадьбе с темнокожим возлюбленным по имени Муса. Она призналась «360», что для нее эта новость стала сюрпризом. Ранее в СМИ появилась информация об их тайной женитьбе.

«Спасибо, что написали мне! Не совсем понимаю, где вы нашли такую информацию. Для меня это такой же сюрприз, как и для вас», — рассказала девушка.

Сайт «Территория новостей» накануне написал, что Ургант готовится к свадьбе дочери. Якобы 20-летняя Эрика намекнула в одном из интервью о готовности узаконить свои отношения с молодым человеком.

В своих соцсетях Эрика часто публикует фотографии с парнем. Известно, что они живут в Нью-Йорке. Девушка изучает там современное искусство и фотографию.

Эрика — дочь жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака. Но отношения у телеведущего с девушкой очень теплые и близкие, он считает ее родной и называет своей дочерью. Также у пары есть совместные дети: 12-летняя Нина и пятилетняя Валерия.

В начале ноября ведущий шоу «Вечерний Ургант» заступился за футболиста Артема Дзюбу, который попал в неловкое положение из-за «слитого» в Сеть интимного видео. Иван Ургант пошутил, что нападающий снова пришел на помощь россиянам, как на ЧМ-2018.