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    19 мая 2022, 22:03

    Дочь Умы Турман Майя Хоук сыграет с матерью в картине «Комната убийств»

    Арина Бобкова

    Звезда «Криминального чтива» Ума Турман сыграет в одном фильме вместе со своей дочерью Майей Хоук. Женщины исполнят роль в комедийном триллере The Kill Room («Комната убийств»), передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

    Ума Турман исполнит в фильме одну из главных ролей. Компанию ей составят Джо Манганьелло и Сэмюэл Л. Джексон.

    Дочь актрисы, которая уже успела получить славу благодаря работе над проектами «Маленькие женщины» и «Очень странные дела», сыграет одну из второстепенных ролей. Также вместе с ней в картине появятся Деби Мейзар и Ларри Пайн, сообщило РИА ФАН.

    Фильм будет посвящен наемному убийце, его начальнику, а также продавцу произведений искусства. Вместе они разработают схему по отмыванию денег. Благодаря своим действиям, убийца становится известным в мире искусства.

    Съемки картину начнутся весной 2022 года года. О дате премьеры информации пока не поступало.