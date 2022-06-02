Дочь Турецкого Наталья рассказала о последствиях ЭКО и травле со стороны подписчиков

Дочь народного артиста Михаила Турецкого, блогер Наталья Турецкая рассказала о хейте со стороны подписчиков после того, как она честно призналась в том, что сделала ЭКО, а позже прервала беременность из-за возможного рождения ребенка с синдрома Дауна. О том, как ей удалось пережить это событие, написал сайт kp.ru.

«Нашумевшая история в январе получилась как следствие того, что я решила освещать в блоге весь процесс ЭКО. <…> Ну кто же мог ожидать, что именно я попаду в этот меньше чем 1% женщин, у которых обнаруживают генетическую патологию беременности? Получив диагноз, я была в шоке. Но у меня ответственность перед аудиторией — поэтому рассказала всю правду до конца. Выходом могло стать вранье. Придумать рассказ про выкидыш, про замершую беременность? Тогда бы я обманула сама себя. И чувствовала бы себя абсолютно некомфортно, не в своей тарелке. Мое поведение в блоге максимально откровенно. Случилось именно так. Никто не виноват. Рассказала все как есть», — сообщила девушка.

Она призналась, что большинство подписчиков, а также близкие и друзья ее поддержали, однако было много и тех, кто начал хейтить и комментировать эту трагедию, как интересное и увлекательное шоу. По словам Натальи, понять и поддержать могут только сильные и мудрые люди, способные мыслить и видеть этот мир чуть шире. Те, кто критикуют других, сами часто оказываются несчастливыми и малоуспешными.

Наталья также отметила, что если еще раз согласится на ЭКО, вряд ли станет рассказывать о нем подписчикам.

«Думаю, что да. Хотя в целом все будет зависеть от морального состояния. Если почувствую силы снова делиться откровенно — буду. Если нет — тогда расскажу позже», — резюмировала девушка.