Знаменитости 19 декабря 2022, 01:11 Дочь солиста группы «На-На» Политова попала в реанимацию — СМИ «Известия»: дочь солиста «На-На» Политова Алена лежит в реанимации на аппарате ИВЛ РИА «Новости»

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Алена Политова, дочь солиста Группы «На-На», попала в больницу в тяжелом состоянии, сейчас она в реанимации, сообщили «Известия». Причина госпитализации не сообщается.

Известно, что девушку увезла бригада скорой помощи из квартиры на Пятницкой улице. Состояние пациентки тяжелое, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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По сообщению портала 5-tv.ru, Владимир Политов не знает подробностей о госпитализации дочери. Встреча с лечащим врачом, назначенная на завтра, должна прояснить ситуацию.

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«В тяжелом состоянии. Никакой информации нет, кроме той, которая есть. Мне будет известно после 12:00 завтра, когда меня пустят к ней», — пояснил певец изданию.

Алена Политова — дочь музыканта от брака с Ольгой. После развода родителей девушка жила с матерью в Германии, однако несколько лет назад вернулась к отцу в Россию.

В конце ноября появилась информация о госпитализации 82-летней заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Актрисе меняли лечение.