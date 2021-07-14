Дочь Распутиной познакомилась с миллионером из Монако с помощью сводника

Мария Захарова, дочь звезды 90-х Маши Распутиной и бизнесмена Виктора Захарова, рассказала для сайта kp.ru, что разочаровалась в традиционных способах знакомства с мужчинами и обратилась к своднику. Он познакомил 20-летнюю девушку с миллионером из Монако.

С избранником Захарову познакомил известный сводник Петр Листерман. Девушка похвасталась, что он нашел ей некого щедрого миллионера из Монако по имени Сергей, который готов оплачивать ее прихоти.

Девушка отметила, что с мужчиной пока общается в основном по переписке. Однако он уже пообещал ей устроить шоппинг на 10 тысяч евро, что ее очень вдохновило. В дальнейшем, судя по всему, Захарова планирует перебраться в Монако — под крыло новой пассии.

Виделась Захарова с избранником всего один раз, но они сразу друг другу понравились, написало «Утро.ру».

«Сергей очень приятный мужчина, мы друг другу сразу понравились. Он Петру передал, что ему со мной очень нравится общаться», — рассказала Захарова.