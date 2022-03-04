Дочь Пригожина отказалась выходить замуж

24-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная отказалась играть свадьбу со своим возлюбленным Евгением. Пара планирует расписаться, однако само торжество состоится позже. Точной даты празднования пока нет. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Womanhit.

Отношения девушки продолжаются уже два года. Предложение руки и сердца от Евгения она получила на Новый год. Свадьбу не планировали отмечать пышно. Всего на ней должны были присутствовать не более 50 человек. Мероприятие планировали провести в день Рождения Данаи — 4 марта. Однако в последний момент пара приняла решение перенести свадьбу.

«Я вообще об этом не думаю сейчас. Могу сказать только, что свадьбу перенесем. Они распишутся, но сама свадьба будет в другое время», — рассказал Иосиф Пригожин.