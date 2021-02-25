Дочь писателя Амоса Оза обвинила отца в насилии

Средняя дочь израильского писателя Амоса Оза детская писательница и режиссер-документалист Галия Оз обвинила отца в физическом и эмоциональном насилии. Об этом она написала в своей книге «Что-то замаскированное под любовь».

Мемуары вышли в Израиле несколько дней назад. Несколько особо ярких отрывков привело издание The Jerusalem Post.

«В детстве отец бил, проклинал и унижал меня. Насилие было творческим: он вытаскивал меня из дома и выбрасывал на улицу. Он назвал меня мусором. Это была не просто мимолетная потеря контроля или пощечина время от времени, а рутинное садистское насилие», — написала она.

Писательница отметила, что ее преступлением была она сама, поэтому «наказанию не было конца». По ее словам, отцу нужно было убедиться, что она эмоционально сломается.

Старшая дочь писателя — историк Фания Оз-Зальцбергер — тоже не стала молчать. Он опубликовала в Twittеr заявление от своего имени и имени своей матери и брата.

«Всю жизнь мы знали совершенно другого Амоса, теплого и ласкового человека, глубоко и нежно любившего свою семью. Боль Галии очевидна и разбивает сердце. Но мы помним иначе», — говорится в посте.

Оз-Зальцбергер добавила, что семь лет назад сестра разорвала связи с семьей. Отец до самой смерти пытался наладить с ней отношения, но безрезультатно.

Сын писателя Даниэль Оз также высказался в соцсетях. Он написал на своей странице в Facebook, что запомнил отца как лучшего человека в своей жизни, когда сестра запомнила его как жестокого человека. Тем не менее он не стал ее осуждать и добавил, что в ее словах точно есть доля правды.

Амос Оз умер в 2018 году. Он наиболее известен своими романами «Мой Михаэль», «Совершенный мир», «Черный ящик». По автобиографии «Повесть о любви и тьме» был снят одноименный фильм с Натали Портман. Книги писателя были переведены более чем на 35 языков.