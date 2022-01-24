Дочь певца Ободзинского рассказала неприятную правду об отце

Валерия Ободзинская, дочь популярного советского певца Валерия Ободзинского, исполнителя песен «Эти глаза напротив» и «Восточная песня» дала интервью NEWS.ru. Она рассказала, каким был ее отец и что его погубило.

Валерия написала книгу, в которой изложила свою точку зрения на судьбу отца. По ее словам, написание книги далось ей нелегко.

«Очень долго я не могла приступить к финальным главам, всячески оттягивала момент. Потому что самое страшное для ребенка — увидеть ад, в который рухнул его родитель», — рассказала она.

По ее словам, Ободзинского погубил его алкоголизм. Из-за образа жизни певца от него отворачивались и работодатели, и близкие люди.

«Отец стал даже бродяжничать. Мне об этом даже думать больно, каково же было ему самому переживать падение в бездну после невероятного триумфа и всесоюзной славы?!», — рассказывает Валерия.

Она утверждает, что не держит обиды на отца.

«Отец был живым человеком, а живому человеку свойственно ошибаться, заблуждаться. У всех, кого он когда-либо обидел, незадолго до смерти он успел попросить прощения», — сказала Ободзинская.