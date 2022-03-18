Дочь певицы Валерии рассказала, как вылечила глухоту
Дочь певицы Валерии Шена Шульгина рассказала, что перенесла глухоту одного уха, но смогла ее вылечить. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
Шульгина уточнила, что слух пропал в тот момент, когда она набивала татуировку подруге. Тогда девушка решила, что скоро все пройдет само, но это не произошло. Врачи диагностировали у нее глухоту первой степени.
Шульгина рассказала, что в итоге она смогла вылечиться. Ей назначили капельницы с гормонами, и спустя какое-то время слух восстановился.
Ранее певица Диана Гурцкая рассказала, что в прошлом обращалась за помощью к врачам в надежде вернуть зрение. Но ничего не вышло.
«В свое время я посетила множество медицинских учреждений, искала место, где мне могут помочь. Увы, этого не случилось», — рассказала певица.
Гурцкая уточнила, что тогда это расстроило ее, но сейчас она изменила свое мнение. Она заключила, что ее жизнь прекрасна, и сейчас она уже не следит за разработками в медицинской сфере, так как ей это не нужно.