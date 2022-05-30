Дочь певицы Славы показала своего возлюбленного

Дочь певицы Славы Александра Морозова представила публике своего возлюбленного. Пара пришла в обнимку на церемонию вручения 11-й русской музыкальной премии телеканала RU.TV в столичный «Крокус Сити Холл», написали «Дни.ру».

Молодой человек Марк Лаврик оказался бывшим футболистом, который сейчас занимается блогерством, снимая видеоролики в соцсетях на общественно значимые темы.

По словам возлюбленных, их знакомство состоялось при необычных обстоятельствах. У девушке на дороге сломалась машина, а Марк, как настоящий джентельмен, остановился, чтобы узнать, нужна ли какая-то помощь.

На музыкальную премию дочь певицы Славы надела длинное розовое платье с разрезом, сделала яркий макияж глаз и лаконично убрала волосы назад. Марк предпочел прийти в светло-розовом костюме и белой майке. Молодых людей признали одной из самых стильных и гармоничных пар на мероприятии.