Дочь Пересильд и Учителя анонсировала первый клип

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна анонсировала свой первый клип. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Девочке сейчас 12 лет. Свою первую песню она посвятила маме. Клип выйдет 11 ноября.

Ранее Ксения Бородина решила подарить своей матери на день рождение подарок за два миллиона рублей. На своей странице в Instagram телеведущая показала, как преподносит имениннице красный пакет с надписью Cartier, внутри которого находится завернутая в белую бумагу коробка.