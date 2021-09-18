Дочь Пеле рассказала о состоянии отца

Бразильский футболист, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле находится в отделении полуинтенсивной терапии в нормальном состоянии. Об этом на своей странице в Instagram сообщила его дочь Кели Насименту.

«Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Это нормально для человека его возраста, что после подобных операций бывают улучшения и ухудшения состояния здоровья», — написала Насименту.

О том, что 80-летнего Пеле вернули в отделение интенсивной терапии после перевода в обычную палату, стало известно накануне. Это было сделано, «чтобы вылечить рефлюкс». Речь идет о состоянии, при котором содержимое желудка попадает в пищевод. Врачи приняли решение о переводе экс-футболиста из обычной палаты в качестве меры предосторожности.

Пеле проходил плановое обследование в сентябре. Тогда он узнал о появлении опухоли в толстой кишке. Бразильца экстренно госпитализировали и прооперировали. Врачи перевели пациента из отделения интенсивной терапии в обычную палату 14 сентября.