Дочь Пеле рассказала о состоянии футболиста после удаления опухоли в желудке

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе Бразилии Пеле может выйти из палаты интенсивной терапии через один или два дня. Он восстанавливается после операции по удалению новообразования в толстой кишке.

О самочувствии легендарного футболиста сообщила его дочь Келли в Instagram.

«Он восстанавливается после операции. У него ничего не болит, он в хорошем настроении. Правда, немного раздражен, что может есть только желатин. Его могут скоро выписать», — сообщила дочь Пеле в социальной сети.

Женщина также написала, что Пеле сильный и упрямый. Благодаря этим чертам характера он поборол болезнь.

Об опухоли в кишечнике легенда футбола Пеле узнал в начале сентября во время планового обследования. Его экстренно госпитализировали и оперировали.