Дочь Олега Ефремова рассказала, что его любовница сделала аборт

Анастасия уточнила, что отец имел отношения с Дорошиной, будучи женатым. Тем не менее, он хотел, чтобы любовница сохранила ребенка, но та его не послушала.

«Он знакомил ее со своими родителями, приводил ее к своим знакомым, чтобы они ее убедили. Она мне говорила: „Ну, как тебе объяснить. Мне казалось, что я его привяжу как-то. У него будет камень на шее. Я как бы крылья ему подрежу этим ребенком и себе“», — рассказала Анастасия.

Также, по ее словам, потом Дорошина жалела о своем решении.

Советская и российская актриса Татьяна Кравченко, известная по роли в сериале «Сваты», в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала о расставании с предполагаемым внуком поэта Владимира Маяковского Владимиром Лавинским.

После женитьбы актриса переехала в дом родителей супруга. Она отметила, что отношения с Лавинским вскоре дали трещину. Этот опыт позволил ей «поверить в себя и научиться любить». Она заявила, что сразу стала ощущать себя красавицей. Муж не был семейным человеком, а женщина забеременела. Татьяну отправили на аборт.

После этого отношения супругов сошли на нет. Их брак продлился всего два года. Бывшие муж и жена решили остаться друзьями и сохраняют связь до сих пор.