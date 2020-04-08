Дочь Охлобыстина рассказала о заражении коронавирусом

Девушка обратилась ко врачу после того, как четыре дня не чувствовала никаких запахов. После этого она сдала тест на коронавирус. Результат был положительным.

После подтверждения инфекции домой несколько раз приезжали медики и брали анализы у всех членов семьи. Их результаты еще не известны.

Обоняние к Анфисе еще не вернулось, она ощущает только резкие запахи. Каждый вечер у нее поднимается температура до 37 градусов.