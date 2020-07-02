Дочь Нины Руслановой рассказала о ее здоровье после прибытия скорой

«Состояние Нины Ивановны хорошее, причин для беспокойства нет», — рассказала она.

Русланова самостоятельно обратилась в скорую помощь 2 июля. Она пожаловалась врачам на высокое давление и тяжесть при дыхании. Актрису, которой 74 года, едва не госпитализировали с проблемами с сердцем. Сейчас Русланова находится дома.

В 2020 году народная артистка уже дважды попадала в больницу с жалобами на нарушения в работе сердца. Первый раз актрису госпитализировали в январе, а в марте ей потребовалось стационарное лечение.

Нина Русланова исполнила около 150 ролей в советских и российских фильмах. Наиболее известные кино- и телепроекты с ее участием — «Афоня», «Зимняя вишня», «Возвращение Будулая», «Кин-дза-дза», «Собачье сердце», «Моя прекрасная няня», «Убойная сила», «Короткие встречи».