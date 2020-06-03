    03 июня 2020, 19:10

    Дочь назвала Успенскую соучастницей преступления

    Анастасия Кременчугская

    Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, обвинила певицу в том, что она нажилась на деградации общества. Такое заявление она опубликовала на своей странице в Instagram. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Девушка, некоторое время назад перенесшая несколько операций после тяжелой травмы, распекла хейтеров, которые критикуют ее картины. Досталось и знаменитой матери.

    Дочь обвинила Успенскую в физическом и психологическом насилии, а та назвала ее чуть ли не наркоманкой и сумасшедшей. Девушка улетела к отцу в США, где пишет картины и даже планирует выставить их на аукцион.

    Себя Татьяна назвала «больным человеком» и искренне удивляется, почему подвергается атаке хейтеров.

    «А тем, кому не нравятся картины, — покажите дипломы искусствоведа, вообще-то люди годами учатся читать искусство», — негодует Плаксина.

    Она негативно высказалась и в адрес своей матери.

    «Ты — соучастница преступления, мама, ты одна из вершин, ты же королева, ты нажилась на деградации!» — закончила свой пост она.