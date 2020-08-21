Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя показала своего парня

15-летняя дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи уже не менее популярна, чем ее родители. Девушка сотрудничает с модными дизайнерами, снимается в рекламе. У восходящей звезды уже появился парень, и, по слухам, они встречаются полгода.

На опубликованных снимках они целуются и дурачатся. Пользователи Сети уже смогли установить личность возлюбленного Девы. Им оказался Лука Саландра — модель родом из Франции. Он участвует в показах на Неделе моды в Париже, снимается для глянцевых журналов и рекламы, но, конечно, не столь известен, как Дева Кассель.

Говорят, что 15-летняя Дева уже познакомила молодого человека с родителя. По крайней мере совместные фотографии пары регулярно комментирует и нынешняя супруга Венсана Касселя модель Тина Кунаки.