21 августа 2020, 09:42
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя показала своего парня
15-летняя Дева Кассель, дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, на своей странице в социальной сети Instagram поделилась снимком своего возлюбленного. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
15-летняя дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи уже не менее популярна, чем ее родители. Девушка сотрудничает с модными дизайнерами, снимается в рекламе. У восходящей звезды уже появился парень, и, по слухам, они встречаются полгода.
На опубликованных снимках они целуются и дурачатся. Пользователи Сети уже смогли установить личность возлюбленного Девы. Им оказался Лука Саландра — модель родом из Франции. Он участвует в показах на Неделе моды в Париже, снимается для глянцевых журналов и рекламы, но, конечно, не столь известен, как Дева Кассель.
Говорят, что 15-летняя Дева уже познакомила молодого человека с родителя. По крайней мере совместные фотографии пары регулярно комментирует и нынешняя супруга Венсана Касселя модель Тина Кунаки.