Дочь Мохаммеда Али попросила Рамзана Кадырова пригласить ее в гости. И он ответил

Дочь боксера Мохаммеда Али Рашида попросила главу Чеченской республики пригласить ее семью в Грозный. Она захотела посетить город узнав, что одну из улиц назвали именем ее отца. Рамзан Кадыров ответил на ее обращение.

Рашида записала видеообращение, в котором поблагодарила Рамзана Кадырова за то, что тот увековечил имя ее отца, назвав в его честь одну из улиц Грозного. Она напомнила, что прославленный боксер Мохаммед Али 17 января отметил бы свой 78-й день рождения. Рашида уверена, что отец гордился бы честью, которую оказал ему Кадыров.

Женщина уточнила, что узнала об этом от друзей. Она подчеркнула, что очень хотела бы посетить Россию вместе со своей семьей, чтобы увидеть ее богатую историю и ощутить теплоту.

Рамзан Кадыров ответил на обращение Рашиды в своем Instagram. Он поблагодарил ее за теплые слова и отметил, что что ее послание дошло до всего чеченского народа.

Ваш отец, Мохаммед Али, был и всегда будет величайшим боксером и глубоко почитаемым человеком, ставившим ценности Ислама превыше остальных. В Чеченской Республике его всегда будут помнить как легендарную личность современности! Рамзан Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что с большим удовольствием приглашает Рашиду вместе со всей семьей посетить Грозный.

Проспект, о котором идет речь, получил имя Мохаммеда Али в 2016 году вскоре после смерти прославленного боксера. Инициатором этого стал сам глава республики.