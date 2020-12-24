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    24 декабря 2020, 12:11

    Дочь Миллы Йовович засветилась в фильме Marvel

    Артур Блянихов

    Дочь актрисы Миллы Йовович Эвер Андерсон, которой недавно исполнилось 13 лет, пошла по стопам звездной матери. Она снялась в очередном блокбастере киностудии Marvel. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Юную артистку задействовали в съемках фильма «Черная вдова». Она исполнила роль Наташи Романофф в детском возрасте. Образ этой героини в других проектах франшизы воплотила актриса Скарлетт Йоханссон. Йовович рассказала, что ее дочь является большой поклонницей вселенной Marvel, и участие в съемках стало для нее большим счастьем.