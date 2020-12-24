24 декабря 2020, 12:11
Дочь Миллы Йовович засветилась в фильме Marvel
Дочь актрисы Миллы Йовович Эвер Андерсон, которой недавно исполнилось 13 лет, пошла по стопам звездной матери. Она снялась в очередном блокбастере киностудии Marvel. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Юную артистку задействовали в съемках фильма «Черная вдова». Она исполнила роль Наташи Романофф в детском возрасте. Образ этой героини в других проектах франшизы воплотила актриса Скарлетт Йоханссон. Йовович рассказала, что ее дочь является большой поклонницей вселенной Marvel, и участие в съемках стало для нее большим счастьем.