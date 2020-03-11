Дочь Миллы Йовович сыграет в новых фильмах Marvel и Disney

В супергеройском боевике девочка сыграет юную Наташу Романофф, а в экранизации книги про Питера Пена — саму Венди.

«Мы так горды нашей деткой! Эвер хотела играть с пяти лет, она вложила время, внимание и энергию в исполнение своей мечты», — прокомментировала Йовович успехи дочки в Instagram.