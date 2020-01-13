Дочь Миллы Йовович рассказала о съемках «Обители зла» и заинтриговала пользователей Instagram

Поклонники Миллы Йовович давно отметили феноменальное сходство Эвер Габо с матерью в ее возрасте. Однако объединяет их не только внешность, но и актерский талант. Несколько лет назад девочка исполнила роль Красной Королевы в фильме «Обитель зла: последняя глава».

Недавно Эвер Андерсон рассказала о том, как проходили съемки «Обители зла» и анонсировала новый проект.

«За кулисами „Обитель зла: последняя глава“, — написала Эвер в соцсети. — Удивительно было наблюдать, как когда-либо воплощали персонаж Красной Королевы в таком юном возрасте. Ей только что исполнилось 8 лет, и она запоминала больше диалогов, чем кто-либо другой в фильме. В последний день съемок ей было так грустно, что на нескольких последних фотографиях видно, что она плачет — бедняжка не хотела, чтобы ее победили. Мы не можем дождаться, чтобы показать следующий фильм в 2020 году всем! Пока это секрет, но я знаю, что всем вам он понравится!»

Кроме 12-летней Эвер Габо, у Йовович и Андерсона есть четырехлетняя дочь Дэшиел Эдан. Кроме того, скоро семью ждет пополнение — Милла на позднем сроке беременности.