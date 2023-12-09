Знаменитости 09 декабря 2023, 12:41 Дочь Малинина сходила на каток с избранником-британцем Passion: жених дочери Малинина из Великобритании устроил ей свидание на катке РИА «Новости»

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Дочь певца Александра Малинина Устинья сходила на каток вместе со своим женихом-британцем. Пара много путешествует — на свидание с катанием на коньках они отправились в Лондон, сообщило издание Passion.

Свидание прошло на известном катке во дворе исторического здания, возведенного еще в XVIII веке. Оба появились на льду в стиле total black.

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Малинина оделась в черное пальто и шапку от Chanel, отдав предпочтение нюдовому макияжу. Волосы оставила распущенными.

Как уточнило издание, о свидании 23-летняя Устинья рассказала в личном блоге. Мать девушки порадовалась за то, что ее дочь вместе с возлюбленными хорошо провели время. Тут же она призналась, что скучает по ней и своему будущему зятю.