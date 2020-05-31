Дочь Малинина подала на отца в суд из-за наследства

Американская дочь певца Малинина Кира Евдокимова прилетела из США в Россию, когда узнала, что ее отец приболел. Наладить контакт с артистом у нее не получилось, поэтому она не придумала ничего лучше, чем подать на него в суд. Евдокимова хочет стать его полноправной наследницей.

«Я услышала, что папу положили в больницу, отменили его концерты. Я прилетела, чтобы просто увидеться. Но не все прошло гладко, поэтому мы решили, что лучше подать в суд на него. Я же его дочь, я была рождена в браке. Я уверена, что он должен отвечать за меня», — заявила 34-летняя Евдокимова в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Она подчеркнула, что хочет добиться прав, которые есть у ее брата и сестры, так как она «заслуживает завещания».

В России Евдокимова уже несколько недель. С отцом она виделась однажды на телешоу, где произошел скандал. Женщина рассказала, что после этого Малинин пригласил ее домой для того, чтобы помириться: Евдокимова попала в окружение камер и поняла, что ее «использовали как приманку».

Теперь она настроена решительно — впереди суд. Если отец откажет ей в праве наследования, она намерена получить с него 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Кира Евдокимова — дочь Александра Малинина от второго брака с певицей Ольгой Зарубиной. С 1991 года Зарубина и Евдокимова живут в Соединенных Штатах.