Дочь Легкоступовой призвала помолиться за ее мать

Бриль устала от «потока лжи и хайпа „добрых людей“». Она добавила, что ее мать и вправду лежит в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме.

«Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками о ее самочувствии, лучше просто помолиться», — призвала дочь Легкоступовой.

Она также призвала не заострять внимание на теме алкоголя. Ранее СМИ писали, что Легкоступову госпитализировали в состоянии сильного опьянения.

«Да, они оба (Легкоступова и ее муж — прим.) были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но! Прошу заметить, моя мама ранее никем не была (!) замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе!» — заявила Бриль.

Помимо этого женщина опровергла информацию, что во время госпитализации медики якобы зафиксировали ссадины на лице и проломленный череп.

«У нее не было проломленной головы и ссадин на лице!» — отметила дочь певицы.

Кроме того, дочь Легкоступовой и ее семья не собираются сейчас никого ни в чем обвинять. Все обстоятельства выясняет Следственный комитет. Бриль попросила проявить уважение к ее матери и не очернять имя артистки, не владея всей информацией, отметил «Царьград».

Бриль приехала к маме 7 августа и увидела ее пьяной. На лице певицы были кровоподтеки, а по всему телу — синяки. Женщина отправила певицу и ее мужа в наркологическую клинику. Оттуда яхтсмен Юрий Фирсов сбежал в первый же день. Свою причастность к произошедшему с женой он отрицает.