Дочь Легкоступовой призналась, что не смирилась со смертью матери

Со дня смерти певицы Валентины Легкоступовой прошло 40 дней. Дочь артистки Анетта Бриль вспомнила, чему научилась от матери, и призналась ей в любви.

Обращение к Легкоступовой Анетта опубликовала в Instagram. В памятном посте она призналась, что с трудом представляет себе жизнь без матери.

«Уметь приспособиться под обстоятельства. <…> Уметь принять, как больно бы тебе ни было. <…> Уметь сделать выводы, <…> выстоять и пройти через все трудности, <…> уметь любить, уметь прощать. <…> Ты всему этому учила, но как теперь все это делать без тебя, я, если честно, пока плохо представляю», — обратилась к покойной Бриль.

Она добавила, что держится за чувство долго перед семьей и близкими и никогда не перестанет любить мать.

«Любила, люблю и буду любить всегда», — написала Анетта. Она пообещала сделать все возможное, чтобы Легкоступову запомнили «солнечным и светлым» человеком, какой она осталась в сердцах родных.

Певица Валентина Легкоступова ушла из жизни в середине августа в возрасте 54 лет. Несколько дней она провела в коме. В больницу артистку привезла дочь. Она обнаружила мать пьяной и с пробитой головой. Рядом с певицей был отчим Бриль Юрий Фирсов, тоже нетрезвый.

После смерти Легкоступовой началась проверка. Следователи предположили, что с артисткой либо произошел несчастный случай, либо к произошедшему причастен ее последний муж. Сам Фирсов заверил, что супруга упала в ванной и ударилась.