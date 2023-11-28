Знаменитости 28 ноября 2023, 15:41 Дочь Ларисы Гузеевой заявила, что ее будущий муж должен нравиться маме

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Ольга Бухарова, дочь телеведущей Ларисы Гузеевой, посетила премьеру фильма «Теща», где ее мама сыграла главную роль. Во время беседы с сайтом kp.ru 23-летняя девушка поделилась критериями, по которым будет выбирать будущего мужа.

Бухарова в шутку ответила, что партнер должен нравиться ее маме.

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«Но пока что я свободна сердцем. А там посмотрим», — добавила она.

Дочь знаменитости также рассказала, что Гузеева строгая только на экране, в жизни она мягкая женщина.