Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

Ксения Бородина рассказала о случившемся в соцсети Instagram. По ее словам, Мария почувствовала себя плохо в школе. Медики диагностировали аппендицит и заявили о необходимости быстро провести операцию.

«Моя храбрая девочка, как же ты нас напугала. В пятницу пошла в школу, все было хорошо, потом звонят из школы и говорят, что плохо стало, потом скорая. Потом принятие решения по поводу операции, я думала, с ума сойду, хорошо, что муж не отходил от меня ни на секунду, я бы с ума сошла», — написала Бородина.

Телеведущая рассказала, что операцию Марии делали 40 минут. Ксения добавила, что все прошло хорошо, сейчас девочка уже находится дома, сообщил сайт «Дни.ру».

«Оказалось у нас аппендицит. Ничего не предвещало… Хорошо, что все успели. Сейчас мы уже дома, но эти 40 минут в операционной я не забуду никогда. Спасибо врачам — все сделали быстро», — заключила Ксения Бородина.