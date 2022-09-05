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05 сентября 2022, 23:20

Дочь Глюкозы открестилась от своей небинарности

Дочь певицы Глюкозы опровергла новость о своей небинарности

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Старшая дочь певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) Лидия, которая называет себя Рэй, прокомментировала информацию о своей небинарности. Юная артистка призналась Super.ru, что ее творческие искания не связаны с сексуальной ориентацией.

По мнению Лидии, многим хочется "определить" ее в какую-то группу, чтобы было проще понимать.

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"Мое творчество может быть небинарным, нестандартным, каждый может в нем увидеть и найти что-то свое, в этом и суть искусства. Однако это не имеет никакого отношения к моей ориентации", - пояснила наследница Глюкозы.

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Девушка уверяет - ее эксперименты над внешностью не связаны с желанием разрушить гендерные стереотипы. Лидия старается быть разной: в один момент сильной и независимой, в другой - слабой, женственной.

До этого Глюкоза прокомментировала новость о небинарности дочери. По ее словам, сейчас новое поколение, которое пытается экспериментировать, проявлять себя. Звезда не увидела в этом ничего страшного. В юности сама артистка была бунтаркой.

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