Дочь Глаголевой заявила о безнаказанности виновников ДТП с ее участием

Дочь советской и российской актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова в своем Instаgrаm-аккаунте рассказала о безнаказанности виновников ДТП, в которое она попала на днях.

Она сообщила, что в ее машину на большой скорости въехал другой автомобиль. За рулем машины оказался юноша 2001 года рождения. Нахапетова отметила, что не пострадала в аварии. По ее словам, беды удалось избежать благодаря ремням безопасности и ангелу-хранителю. Она подчеркнула, что виновники произошедшего уверены в своей невиновности.

«И пока у нас не изменятся штрафы, пока у нас будут приезжать родители этих пацанов и делать все возможное чтобы „договориться“ за своего сыночка, на дорогах будет твориться этот беспредел», — процитировал Нахапетову сайт «Дни.ру».

Анна заметила ненадлежащее отношение к ней со стороны представителей закона, которые разговаривали на повышенных тонах. Она попросила отправить молодого человека на проверку алкоголя в крови. Полицейские ответили отказом. Нахапетова добавила, что молодого человека оштрафовали лишь на 500 рублей.